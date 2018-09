Sie sollen hier nicht bleiben, sondern wieder in ein Internierungslager. Hunderte Migranten aus Afrika befanden sich in Libyen auf dieser Farm südwestlich der Hauptstadt Tripolis. Sie sollten aber wieder in ein Internierungslager - aus einem solchen hatten sie sich kurz zuvor auf den Weg hierher gemacht. Einer der Menschen auf der Flucht, Omar Abdullah aus Eritrea, sagt, man sei vor wachsender Gewalt rivalisierender Gruppen geflohen: O-Ton: "Dort, wo wir waren, fielen Schüsse in der Nacht. Fünf Menschen wurden niedergeschossen. Am Morgen wurde ein weiterer verletzt. Es gab kein Bad, es war dreckig, wir hatten drei, vier, fünf Tage keine Dusche. Als wir die Manager des Camps fragten, gab es keine Antworten. Deswegen sind wir von dort geflohen und kamen hierher. Ein weiterer von uns wurde erschossen, als wir hierher kamen." Ein Sicherheits-Verantwortlicher, Ahmad Kamoon, sagte: O-Ton: "Heute wurde eine Anzahl von Migranten wieder freigelassen, die aus dem Lager "Hamza" geflohen waren, wegen der Zusammenstöße in Matar Road. Sie sind jetzt in dieser Farm im District Krimiya. Sie sollen per Transfer in ein anderes Internierungslager für Migration gebracht werden, in Tripolis." Libyen ist einer der Orte, von wo aus sehr viele Migranten aus weiten Teilen Afrikas sich auf den Weg machen wollen über das Mittelmeer in Richtung EU-Staaten. Die allermeisten dieser Migranten werden gefangengenommen, wenn die Küstenwache Libyens ihre Flucht stoppt. In Libyen herrscht weiterhin vielerorts Bürgerkrieg, bewaffnete Gruppen bekämpfen sich und nehmen auf Unbeteiligte kaum Rücksicht. Diese Milizen ignorieren die meisten der Vorschläge der derzeitigen, umstrittenen Führung in Tripolis.