Noch wird in der Islamisten-Enklave Baghus im Osten Syrien gekämpft, aber wie die Schlacht ausgehen wird, zeichnete sich deutlich ab. Hunderte Anhänger der Extremistenmiliz IS und ihre Familien sollen sich am Dienstag kurdischen Kämpfern ergeben haben. Die Syrische Demokratische Armee (SDF) hatte die Offensive gegen Baghus am Sonntag wieder aufgenommen, die sie für die Evakuierung Tausender Zivilisten unterbrochen hatte. Die Truppen belagern den Ort, die letzte Bastion des IS in der Region, seit Wochen. Der Sieg über die Dschihadisten sei sehr nah, sagte ein SDF-Sprecher. "Die Syrische Demokratische Armee, hat seit gestern starken Druck auf die Terroristen vom Islamischen Staat in Baghus ausgeübt. Und das an zwei Fronten. Bei den Kämpfen konnten wir Dutzende Terroristen töten und viele Militärfahrzeuge und Gebäude, die sie nutzen, zerstören. Zusätzlich gibt es die Luftangriffe und Artillerieangriffe durch die Kräfte der Koalition. Wir glauben, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir die militärischen Operationen beenden können." Der IS meldete sich über Videos zu Wort, die in sozialen Medien hochgeladen wurden. Dort meldet sich ein Mann zu Wort, der sich selbst als IS-Kämpfer bezeichnet. "Was ist unser Verbrechen, was ist unsere Schuld? Wir werden von Flugzeugen bombardiert. Warum haben sich alle Nationen der ungläubigen Welt verbündet, um uns zu bekämpfen? Warum werden wir umzingelt und jeden Tag bombardiert, Tag und Nacht? Und die Welt schweigt dazu. Stattdessen führen sie Krieg mit uns. Was ist unser Verbrechen? Alles, was wir wollen ist, dass das Gesetz Gottes gilt." Am Dienstagabend brannten in Baghus Gebäude, die Stadt wurde beschossen. Die IS-Kämpfer haben sich auch in Tunnelsystemen unter der Stadt verschanzt. Die USA gehen jedoch davon aus, dass die höherrangigen Anführer der Extremistenmiliz inzwischen geflohen sind.