Papst Franziskus hat am Donnerstag in Panama den Weltjugendtag eröffnet. Und Hunderttausende feierten das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche begeistert. Pilger aus aller Welt sind für mehrere Tage in dem zentralamerikanischen Land zusammengekommen. Für den 82-jährigen Pontifex ist es dazu noch seine erste Reise als Papst nach Panama. Franziskus forderte in seiner Ansprache Brücken statt Mauern zu bauen und lobte die große und internationale Teilnahme von Gläubigen. Viele Pilger äußerten sich am Donnerstag in Panama geradezu euphorisch: "Wir sind junge Katholiken. Und wir sind am Weltjugendtag hier vereint im Gebet. Wir wissen, dass unser Land Venezuela eine schwierige Zeit durchmacht. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass uns der friedliche und zivile Widerstand die Demokratie zurückbringen wird, was wir uns sehr wünschen. Und ich hoffe, wir werden bald wieder Freiheit und Demokratie haben." "Ich bin nach Panama gekommen, um mit all diesen jungen Leuten in dieser faszinierenden Stadt zu sein und um Papst Franziskus zu sehen. Es ist einfach unglaublich, mit all meinen Brüdern und Schwester in Christus vereint zu sein. Es ist echt cool." Der Höhepunkt des Weltjugendtags und des Besuchs von Papst Franziskus in Panama soll am Sonntag eine Abschlussmesse in einem Park sein.