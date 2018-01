Zum ersten Jahrestag des Amtsantritts von Donald Trump sind in den USA Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den Präsidenten zu protestieren. So wie hier in New York strömten am Samstag auch in Washington, Los Angeles, Chicago und rund 250 weiteren Städten die Teilnehmer zusammen zu dem sogenannten "Women's March", der bereits vor einem Jahr die Massen mobilisiert hatte. Ihr Anliegen ist vor allem eine Verbesserung der Frauenrechte. Und sie wollen gegen die, nach ihrer Auffassung, frauenfeindlichen Tendenzen in Trumps Politik ein Zeichen setzen. Hier einige Teilnehmerinnen am Samstag in New York mit Erläuterungen zur ihrer Motivation, auf die Straße zu gehen: "Ich will sicher sein, dass die Dynamik erhalten bleibt und dass die Stimmen von Frauen gehört werden." "Ich bin heute aus vielen Gründen hier. Aber vor allem möchte ich für das Kinderkrankenversicherungsprogramm eintreten und dem Rassismus in unserem Land entgegentreten, insbesondere unserem Präsidenten. Er ist unerträglich." "Wir sind die, die Interesse zeigen. Wenn wir nichts machen, dann wird unsere Stimmen auch nicht gehört." Viele der Frauen und ihrer männlichen Begleiter trugen pinkfarbene Wollmützen, sogenannte "Pussy Hats", in Anspielung an herabwürdigende Äußerungen Trumps über Frauen. Und Rednerinnen riefen unter anderem dazu auf, bei den Kongresswahlen im November gegen Trump zu stimmen.