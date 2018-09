Hurrikan "Florence" sucht die Ostküste der USA vor allem mit Regen und Flutwellen heim. Der Sturm verlangsamte sich zwar, dürfte dafür aber umso länger in der Region verharren. "Florence" traf am Freitagmorgen mit Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde auf die Küste von North Carolina, teilte das staatliche Hurrikan-Zentrum mit. Meteorologen erwarten in drei Tagen so viel Regen wie sonst in acht Monaten. Außerdem schiebt der Hurrikan eine Flutwelle vor sich her und drückt Wasser ins Land. Die Zahlen bisher: Mindestens 100 Menschen mussten aus den Fluten gerettet werden. Etwa 440.000 Häuser in North und South Carolina waren ohne Strom. Rund zehn Millionen Menschen sind von dem Unwetter betroffen, eine Million sollten evakuiert werden. Unterdessen wappnen sich auf der anderen Seite der Erdkugel die Philippinen für den Super-Taifun "Mangkhut". Dort hatte ein vergleichbarer Taifun vor fünf Jahren 6300 Menschenleben gefordert.