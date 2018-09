In California Beach im US-Bundesstaat North Carolina deutete am Mittwoch noch nicht viel darauf hin, dass ein Hurrikan im Anmarsch ist. Es herrschte eher so etwas wie Ruhe vor dem Sturm. Während die einen scheinbar gelassen auf den Wellen surfen, machten sich andere große Sorgen. "Ich weiß nicht. Ich wollte einfach rausgehen und gucken, wie es aussieht. Ich bin besorgt. Ich wollte bleiben aber - ich wollte einfach zurückkommen und schauen." Auf seinem Zug an die US-Ostküste hat sich Hurrikan "Florence" weiter abgeschwächt. Das Nationale Hurrikan-Zentrum stufte den Wirbelsturm in der Nacht auf Donnerstag auf die Stufe zwei auf der fünfstufigen Hurrikan-Skala herunter. Er bleibe mit Windgeschwindigkeiten von 175 Kilometer pro Stunde aber immer noch lebensbedrohlich. Zudem habe sein Umfang zugelegt. Die Behörden befürchten starke Regenfälle und eine Sturmflut von bis zu vier Metern Höhe. Der Hurrikan soll am Donnerstag auf die Küste von North und South Carolina treffen. Mehr als 1,5 Millionen Menschen wurden angewiesen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden appellierten an die Menschen, Nothelfer nicht dadurch zu gefährden, dass sie in den bedrohten Gebieten blieben und später gerettet werden müssten.