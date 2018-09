Diese toten Fische, sind eine der kurioseren Hinterlassenschaften von Hurrikan Florence. Der Sturm hatte Flutwasser ins Landesinnere von North Carolina gedrückt und die Tiere auf den Highway Interstate 40 gespült. Allein in North Carolina mussten 5000 Menschen per Boot oder Helikopter vor oder aus den Fluten gerettet werden. Tausende hatten am Sonntag die Notunterkünfte noch immer nicht verlassen. Mindestens 40 Menschenleben hat der Sturm an der Ostküste der USA gefordert. Dieses Kohlekraftwerk der Gesellschaft Duke Energy in Cape Fear war am Wochenende vorsichtshalber abgeschaltet worden, um den Austritt von Asche zu verhindern. Der Gouverneur des Bundesstaates, Roy Cooper, rief die Bevölkerung auf, vorsichtig zu bleiben. "Der Sturm ist vorüber, aber sein heimtükisches Flutwasser ist noch da." Die Einwohner, so der Gouverneur, sollen weiter auf mögliche Flutwarnungen achten.