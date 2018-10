Hurrikan Michael wird voraussichtlich am Mittwoch auf die Küste von Florida treffen. US-Wetterexperten erwarten den Sturm mit Windstärken von bis zu 160 Stundenkilometern. Schon am Dienstag soll Hurrikan Michael auf Kategorie Drei hochgestuft werden. Floridas Gouverneur Rick Scott hat in Teilen des Staates bereits den Katastrophenzustand ausgerufen, Evakuierungsmaßnahmen wurden bereits am Montag ausgiebig vorbereitet, Schulen sollen geschlossen bleiben. US-Präsident Donald Trump versicherte am Montag, dass alle Vorbereitungen getroffen worden seien. "Können sie das glauben? Es sieht nach einem weiteren großen aus. Aber wir haben sie gemeistert, wir haben sie sehr gut gemeistert. Auch den, der uns vor kurzem erst verlassen hat." Der US-Präsident redet von Hurrikan Florence, der vor gut einem Monat über Nord-Carolina und Süd-Carolina hinweg zog. Der Sturm verursachte 37 Todesfälle sowie Schäden in Milliardenhöhe. Hurrikan Michael zieht derzeit noch über dem Golf von Mexiko seine Kreise. In Kuba und Ost-Mexiko sorgte er für starken Regen, Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern wurden gemessen. Die US-Experten sagen Hurrikan Michael wieder einen Verlauf über Nord- und Süd-Carolina voraus. Wo sich Menschen und Behörden immer noch von den Ausmaßen des letzten Hurrikans erholen, müssen sie sich nun bereits auf den nächsten vorbereiten.