Geahnt hat man es vielleicht. Jetzt herrscht Gewissheit: Auch im Weltall können ganz allträgliche Probleme manchmal richtig nerven, wie dieser kleine Dialog zwischen einem Astronauten und der Bodenstation zeigt: "Hallo Huston, ich hab' ne kurze Frage zu der Kamera hier." "Wir sind ganz Ohr, schieß los." "Wenn ich den Knopf drücke steht da „No SD". Heißt das ich brauche eine Karte zum Aufnehmen? Und wenn sie aufnimmt, muss dann das rote Licht leuchten?" "Wenn eine Karte in der Kamera ist, sollte ein rotes Licht bei Aufnahme leuchten." "Und wenn da steht „No SD"? "Das heisst „keine Karte", glaube ich. Wir prüfen das mal. Augenblick." "Na, die kann dann wohl zurück in die Kiste." "Das ist auch ein guter Plan." "Schluss damit. Ich mach das später, is' auch egal jetzt." "Okay Butch, wir sind in Bereitschaft."