Die monatelange Hängepartie bei den Koalitionssondierungen kann die Stimmung in den deutschen Unternehmen nicht trüben. Der Ifo-Geschäftsklima-Index stieg im Januar überraschend, die vor einem Monat vom Ifo-Institut festgestellte Verunsicherung breitete sich nicht aus, so Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe: ("Zunächst muss man überhaupt erst einmal abwarten, ob die GroKo überhaupt zustande kommt. Man kann sagen, dass die deutsche Wirtschaft trotz fehlender Regierung sehr gut läuft, also den rollenden Stein kann man im Moment schwer aufhalten. Was die deutsche Wirtschaft sich vor allen Dingen wünscht, ist Planungssicherheit. Im Moment kann man ja schwer planen, weil man nicht weiß, was wird umgesetzt, was für Pläne. Setzt sich eher die SPD oder CDU/CSU durch. Da ist noch eine gewisse Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft zu sehen und zu spüren, deswegen muss man erst mal noch abwarten.") Bei der Umfrage unter 7000 Managern klafften die positiven und negativen Antworten nicht mehr so stark auseinander wie im Dezember. Auch der Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar drückte Wohlrabe zufolge nicht auf die Stimmung. Auswirkungen der US-Steuerreform auf das Geschäftsklima seien bisher ebenfalls nicht erkennbar, ergänzte der Ökonom. Die USA haben die Unternehmenssteuern deutlich verringert, was amerikanische Konzerne im internationalen Wettbewerb stärkt.