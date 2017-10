Ifo-Geschäftsklima steigt nach Bundestagswahl auf Rekordhoch

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat in der Zeit nach der Bundestagswahl ein nie dagewesenes Niveau erreicht. Der Geschäftsklima-Index stieg im Oktober um 1,4 Punkte auf den Rekordwert von 116,7 Zählern, wie das Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mitteilte. Es war zugleich der erste Anstieg nach zwei Rückgängen. Klaus Wohlrabe, der Koordinator für Ifo-Befragungen. "Zum einen kann man konstatieren, dass die Bundestagswahl anscheinend keinen Einfluss auf die Bewertung der aktuellen Geschäftslage der Unternehmen gehabt hat. Man sieht auch, dass die Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche in ruhigen Bahnen verlaufen. Es strahlt also im Moment keine Unsicherheit ab auf die deutsche Wirtschaft. Generell kann man also sagen, dass es einfach gut läuft. Die Exporterwartungen sind gestiegen, die Industrie geht davon aus noch mehr zu exportieren. Und die Konsumenten kaufen weiter fleißig ein." Die Manager beurteilten sowohl ihre Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser als zuletzt.