Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie unmittelbar vor der neuen Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern den Druck weiter erhöht. Allein in Nordrhein-Westfalen seien am Mittwoch mehr als 20.000 Metaller zu Warnstreiks aufgerufen, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Auch in Bayern begannen neue Ausstände, hier soll es unter anderem Proteste bei Siemens geben. Der erste Vorsitzende der IG-Metall Jörg Hoffmann: "Ja gut, wir stellen fest: Unsere Kolleginnen und Kollegen sind hoch motiviert. Das sind Themen, die Themen treffen ihre Interessenslagen mehr als deutlich. Und das ist für uns ja eine ganz wichtige Bestätigung, auch zu sehen: wir sind da handlungsfähig und sind da kampffähig. Und das bringt hoffentlich jetzt morgen in die dritte Runde der Verhandlungen auch ein bisschen mehr Dynamik rein." Am Donnerstag startet die dritte Gesprächsrunde in Baden-Württemberg - doch die Fronten sind verhärtet. Die IG Metall will für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent höhere Löhne durchsetzen und fordert zudem einen individuellen Anspruch auf eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden. Bei Teilzeit zur Pflege von Angehörigen oder zur Kinderbetreuung sollen die Unternehmen einen Zuschuss zahlen. Die Arbeitgeber boten zuletzt zwei Prozent mehr sowie eine Einmalzahlung. Über kürzere Arbeitszeiten wären sie gesprächsbereit, wenn gleichzeitig andere Beschäftigtengruppen länger als 35 Wochenstunden arbeiten könnten. Aber einen Zuschuss lehnen sie strikt ab. Gesamtmetall-Chef Oliver Zander hatte die Forderung deshalb einen "Sprengsatz" der Verhandlungen genannt.