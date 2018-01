HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jörg Hofmann, IG-Metall Vorsitzender: "Die Unterschiede in den Positionen, die Unterschiedlichkeit der Vorstellungen, was faire Löhne und was selbstbestimmte Arbeitszeiten angeht, sind nicht kleiner, sondern eher in den letzten zwei Tagen wieder größer geworden. Dennoch sind wir überzeugt, dass wir dieses Gespräch suchen sollten, um die nächsten Schritte einer weiteren Eskalation zu vermeiden. Das heißt: Es werden spannende Stunden beginnen. Und wir erwarten, dass wir bis morgen Mittag ein belastbares und abgeschlossenes Verhandlungsergebnis haben. Ansonsten steht die Eskalation der Arbeitsauseinandersetzung an. Wir haben drei Forderungskomponenten: Eine faire Entgelterhöhung, mehr selbstbestimmte Arbeitszeiten über Wahlarbeitszeitmodelle. Und das für alle möglich zu machen, auch über einen Zuschuss in bestimmten Lebenslagen oder bei Schichtarbeit. Dazu gibt es keine Abstriche. Wir möchten in allen drei Komponenten zufriedenstellende Ergebnisse."