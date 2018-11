In den USA hat es in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg der Todesfälle durch Schmerzmittel und Heroin gegeben. In der öffentlichen Diskussion ist längst von einer "Opioid-Krise" die Rede. Viele der Drogen werden auf dem Postweg gehandelt. Matthew Whitaker, neuer, geschäftsführender Generalstaatsanwalt der USA, besuchte am Mittwoch das Paketzentrum des JFK-Flughafens in New York. Dort werden Hunde eingesetzt, um dem illegalen Drogenversand Herr zu werden. "Achthundert Sendungen kommen hier jeden Tag an. Wir müssen sie sehr schnell sortieren und herausfinden, was gefährlich ist und was nicht. Die Mitarbeiter hier kooperieren eng mit der Strafverfolgung. Wir müssen sicher sein können, dass, wenn der Postbote die Post bringt, diese nicht etwa Fentanyl enthält oder anderweitig gefährlich für unsere Kinder ist." 72.000 Menschen kamen in den USA 2017 durch eine Überdosis ums Leben. Die Sucht ist dabei keineswegs auf Metropolen wie New York, Chicago oder Baltimore beschränkt. Vielmehr wurde sie zuletzt gerade in ländlichen Gegenden zum Problem. Kim Ciccolella von der US-Zollbehörde. "Wir haben mal GBL gefunden, das war in Kerzen versteckt. Oder Xanax in Lautsprechern. Aus einem Teddy haben wir Fentanyl rausgeholt. Bei der Tarnung sind dem Erfindungsreichtum keine Grenzen gesetzt." Im Kampf gegen die rasant gestiegene Schmerzmittelsucht hatte US-Präsident Donald Trump im vergangenen Monat ein Gesetz unterzeichnet, das den Versand illegaler Drogen erschweren soll. Zuvor hatte er zudem auch die Todesstrafe für Drogenhändler gefordert.