In der Rebellen-Hochburg Idlib im Nordwesten Syriens sind nach UN-Angaben über 30.000 Menschen auf der Flucht, seit Beginn der Angriffe, die in der vergangenen Woche von syrischen Regierungstruppen und deren Verbündeten gestartet wurden. Sie seien unterwegs zu verschiedenen Zufluchtsorten in der Provinz, teilte das UN-Büro zur Koordinierung von Menschenrechtsfragen am Montag mit. Ein Mann, der laut diesem Internet-Video in der Nähe der Grenze zur Türkei auf der Flucht ist, sagte am Montag O-Ton: "Seit etwa zwei bis drei Wochen wird dieses Gebiet vom Regime und seinen Verbündeten angegriffen. Die Menschen sind jetzt hier in den östlichen Gebieten unterwegs, nahe einem türkischen Punkt beim Dorf Sarman. Das Leben der Leute ist hart, es gibt nichts. Kaum Zelte, zwei bis drei Familien in einem Zelt. Kinder sind dabei und Kranke, es stürmt und ist sehr staubig hier. Wir fordern von der internationalen Gemeinschaft, dass sie hier eingreift und diesen vertriebenen Menschen hilft!" Am Wochenende hatten syrische und russische Kampfjets umfangreiche Angriffe auf Rebellenstellungen in Idlib geflogen. Die Provinz an der Grenze zur Türkei ist das letzte große zusammenhängende Gebiet der Aufständischen. In Idlib leben knapp drei Millionen Menschen. Am Freitag waren Bemühungen der türkischen Führung bei einem Gipfeltreffen mit Spitzenvertretern Russlands und Irans gescheitert, einen Waffenstillstand für Idlib zu vereinbaren. Russland und Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Baschar al Assad, der die vorwiegend von islamistischen Rebellen gehaltene Provinz zurückerobern will. Die Türkei unterstützt dagegen einen Teil der Rebellen.