Ein Großaufgebot an Rettungs- und Bergungskräften suchte auch am Mittwochabend nach Menschen, die nach einer Gasexplosion in der russischen Stadt Magnitogorsk vermisst wurden. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, wird immer kleiner. In der Stadt herrschen derzeit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Die Zahl der Toten war zuletzt auf über 30 angestiegen, unter den Todesopfern sind auch mehrere Kinder. Der Wohnblock war am Montag teilweise eingestürzt, Dutzende Wohnungen wurden zerstört. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zuvor eine Gasexplosion gegeben hatte. In Russland kommt es immer wieder dazu, weil viele Gebäude in einem schlechten Zustand sind und Sicherheitsregeln oft nicht beachtet werden. Die Einwohner der Stadt, die für ihre Stahlproduktion bekannt ist, sind geschockt. Am Mittwochabend kamen viele von ihnen zum Unglücksort und legten Blumen und Stofftiere nieder. "Es ist unmöglich, nicht hierher zu kommen. Das ist eine geteilte Trauer, es ist beängstigend. Wir hätten nie gedacht, dass das in unserer Stadt passieren kann. Es ist unmöglich, den Toten nicht seinen Respekt zu bekunden. Das ist ein fürchterlicher Schmerz." Insgesamt konnten sechs Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Unter ihnen sind zwei Kinder.