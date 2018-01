High Noon für futuristische Designs auf vier Rädern in der Automobilmetropole im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Die Automobilmesse in Detroit ist die größte der USA. Ihr offizieller Name lautet: North American International Auto Show, kurz: NAIAS. Traditionell zeigen dort US-amerikanische Hersteller, wie Ford, Cadillac, Chevrolet, General Motors und viele weitere Firmen ihre Neuheiten. Und auch europäische und asiatische Hersteller sind mit Innovationen vor Ort. Die Messe eröffnet für das Publikum am 20. Januar und dauert rund eine Woche. Davor finden jedoch bereits die Pressetage mit Livestreams, Welt- und Messepremieren statt.