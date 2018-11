Meistens kommt Weihnachten früher als man denkt. Niemand weiß das besser, als der Weihnachtsmann selber. Und der Fachkräftemangel macht seine Arbeit nicht gerade einfacher. Das gilt besonders für Berlin und Brandenburg. Von den ehemals vielen Hundert Weihnachtsmännern sind in diesem Jahr nur noch rund 200 übrig. Das Berliner Studierendenwerk hat die Weihnachtsmann-Vermittlung nach 68. Jahren eingestellt. Weihnachtsmänner, Engel und Christkinder kommen kaum noch nach. Dennoch müssen an Heiligabend rund 3000 Einsätze erledigt werden. Eine echte Herausforderung, sagt Stephan Antczack vom Netzwerk Weihnachten e.V.: "Wir gehen davon aus, wir haben uns zusammengetan und knacken jetzt harte Nüsse, um dieses Weihnachtsfest zu bewältigen. Und bei vielen verschiedenen differenten Meinungen kommen wir zusammen, weil es eine gemeinsame Aufgabe gibt. Nämlich die Bescherung für die Berliner Kinder und für die Brandenburger Kinder abzusichern." Trotz aller Strapazen ist Weihnachtsmann für viele so etwas wie ein Traumjob: Freude verbreiten, in glänzende Kinderaugen blicken und einfach dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen besser wird. "Viele von uns Veteranen haben auch als Studenten angefangen, ich ebenfalls. Und es war einfach so schön gewesen, und viele Familien haben gesagt, den Weihnachtsmann möchten wir wieder haben. Und da kann man die Familien natürlich nicht enttäuschen und hört natürlich nicht auf. Und so kam das, dass viele von uns eben auch Stammkunden haben und immer wieder weitermachen. Und die Faszination ist trotzdem geblieben." Auch wenn die personellen Möglichkeiten in diesem Jahr begrenzt sind: Bei der Bescherung sollen keine Kompromisse gemacht werden. Dabei ist auch das Absingen von typischen Weihnachtsliedern einfach ein must. Bis zum 24. Dezember bleibt noch viel Zeit zum Üben.