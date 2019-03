Da, wo ein großer Parkplatz war, stand am Sonntagvormittag das Wasser der Ilz bis zu den Knien. Es ist die größte Überschwemmung provoziert durch Regen und Schneeschmelze der letzten Jahre. Der Kajakfahrer im niederbayerischen Fürsteneck freute sich. Denn die Straße wurde von ihm kurzerhand zur Bootsrampe umfunktioniert. Aber was den einen freut, ist des anderen Leid. Hier die Bilanz von Anton Segl, Besitzer des Campingplatzes "Schrottenbaummühle": "Eine Elementarschadenversicherung haben wir nicht - also, das hält sich in Grenzen. Das kann man mit eigenen Mitteln machen, mit einem Traktor und so. Also Löcher wieder auffüllen und... Ein Paar tausend Euro kommen da gleich zusammen." Acht Feuerwehrmänner und -frauen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr hatten den Campingplatz mit Sandsäcken und Abwasserpumpen verteidigt. Der Notruf kam in der Früh, wie Maximilian Küblböck, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr berichtet: "Wir sind alarmiert worden am Morgen, 6.30 Uhr, hat es geheißen, dass die Pegel sehr stark steigen. Wir haben gehört, von umliegenden Feuerwehren, die weiter oben liegen, dass der Pegel steigt und der Scheitelpunkt ist noch im Anmarsch. Wir sind dann ausgerückt, haben die Türen verbarrikadiert mit unseren Sandsäcken, haben Schmutzwasserpumpen bereitgestellt und haben dann schon die ersten Keller ausgesaugt, die überflutet waren." Manfred Dinglreiter, Dauercamper auf dem Schrottenbaummühl-Campingplatz beschreibt, was er erlebt hat: "Erschreckend, wenn man da im Wohnwagen sitzt und drumherum ist auf einmal ein See - man sitzt mitten in der Ilz. Schaust nur noch und hoffst, dass nicht einer kommt. Dann ist es immer höher gestiegen. Und als wir es dann in der Hütte gehabt haben, haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir, und sind ins Gasthaus rein und haben die Zeit abgesessen." Also, noch mal Glück im Unglück, denn es gab eine überschwemmte Straße und einen nicht mehr sichtbaren Parkplatz. Und die Ilz grub sich in zwei Tagen so Tief ins Terrain des Campingplatzes wie selten zuvor. Doch größere Schäden konnten auch dank der örtlichen Feuerwehr verhindert werden. Was vorerst bleibt ist viel Schlamm, Geröll, angeschwemmte Holzteile und damit sehr viel Aufräumarbeit.