Regenfälle und Überflutungen im Südindischen Bundesstaat Kerala sind in diesem Jahr so heftig, wie seit fast hundert Jahren nicht mehr. Dies sagte Keralas Ministerpräsident Pinarayi Vijayan am Donnerstag. Seit Mai kamen in Kerala demnach über 250 Menschen durch heftigen Regen, Hochwasser und Erdrutsche zu Tode. Über 50 Rettungsteams suchten nach eingeschlossenen Menschen. Zahlreiche Häuser und Felder wurden zerstört, wegen der starken Regenfälle mussten Dämme geöffnet werden, wodurch ebenfalls Menschen ums Leben kamen. Auch das Transportsystems des Bundesstaats ist stark beeinträchtigt, in der bei Touristen beliebten Stadt Kochi wurde der Zugverkehr eingestellt und der Flughafen noch bis Samstag geschlossen. Ein Großteil von Indiens 1,2 Milliarden Bevölkerung ist von der Landwirtschaft, und somit von ausreichend Niederschlag abhängig. Jedes Jahr kommt es in der Regenzeit von Mai bis September zu Überschwemmungen in vielen Teilen des Landes. In diesem Jahr verlief der Monsun jedoch außergewöhnlich heftig, viele von Indiens größten Flüssen traten über die Ufer, forderten zahlreiche Menschenleben und sorgten für große materielle Schäden.