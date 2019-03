Die Animation des indischen Verteidigungsministeriums soll zeigen, wie eine indische Rakete einen Satelliten in einer Höhe von 300 Kilometern abschießt. Es handele sich um einen Durchbruch bei der Verteidigung im Weltall, sagte Indiens Regierungschef Narendra Modi am Mittwoch in einer Fernseh-Rede. Indien wäre damit das vierte Land nach den USA, Russland und China das über die Technologie zum Abschuss von Satelliten verfüge. Das Land hat seit Jahren ein ehrgeiziges Weltraum-Programm, das Satelliten und Startvorrichtungen umfasst. Es hat bereits 2014 eine Mission zum Mars gesandt und peilt einen ersten bemannten Weltraumflug 2022 an. Vor dem Hintergrund des Satelliten-Abchusses fand Modi beruhigende Worte: "Ich möchte der Weltgemeinschaft versichern, dass sich unsere neue Fähigkeit gegen niemanden richtet. Es ist eine defensive Maßnahme für Indien. Indien war immer gegen ein Wettrüsten im Weltall, daran hat sich nichts geändert." Das pakistanische Außenministerium erklärte, jede Militärisierung des Weltalls solle unterbleiben. Chinas Außenministerium forderte, im All Frieden zu bewahren.