Es geht um ihre Kultur und um ihren Lebensraum: Der Stamm der Uru-Eu-Wau-Wau im brasilianischen Amazonas-Regenwald sieht sich zunehmend bedroht. Ihr Land weckt immer mehr Begehrlichkeiten, seit der neue Präsident Jair Bolsonaro versprochen hat, geschützte indigene Gebiete für Bergbau, Holzschlag und Landwirtschaft zu öffnen. Manche Glücksritter sehen sich anscheinend ermutigt, ihren Claim mit allen Mitteln abzustecken. Schon vor Bolsonaros Amtsantritt im Januar kam es mehrfach zu Konfrontationen mit Eindringlingen, so wie hier Mitte Dezember letzten Jahres. "Ihr könnt den Wald hier nicht abholzen", erklären die Stammesmitglieder ihren ungebetenen Besuchern. "Was wollt ihr dagegen tun?" kommt als Antwort. "Jeder will Land haben." Die Uru-Eu-Wau-Wau hoffen auf die Bundesbehörde FUNAI, die sich um die Landrechte der indigenen Brasilianer kümmert. "Wir brauchen die Hilfe von FUNAI und auch die der Polizei, denn es gibt auch Drohungen gegen uns", sagt der Stammesangehörige Tebu. "Das Schild, das unser Land markiert, haben sie schon beschossen. Und sie stecken bereits das Land ab, weil sie denken, es wäre jetzt zu haben, aber es ist nicht zu haben. Wir können uns nicht mehr ohne Sorgen auf unserem Land bewegen, denn was ist, wenn wir hier auf welche von denen treffen und sie anfangen, auf uns zu schießen?" Andere Stammesmitglieder berichten, es habe Drohungen gegeben, den Kindern Schaden zuzufügen und das Dorf abzufackeln. Der Präsident der Schutzbehörde FUNAI, Franklimberg de Freitas, besuchte Ende Januar den betroffenen Bundesstaat Rondonia im Nordwesten Brasiliens. "Wir sind heute über das Gelände geflogen, um die Übergriffe zu untersuchen. Ich bin hier, um mit den Leuten, den Uru-Eu-Wau-Wau, über ihr Land zu reden. Ich will ihnen deutlich machen, dass die Bundesregierung gegen diese Landnahmen vorgehen wird. Natürlich gibt es Gesetze in Brasilien und sie gelten auch für die Eindringlinge." Genau das bezweifeln aber Stammesangehörige und Menschenrechtsgruppen. Nach Angaben des indigenen Missionsrates hat die Zahl der versuchten Landnahmen seit Bolsonaros Wahlsieg im Oktober um 150 Prozent zugenommen. Schon im Wahlkampf hatte der ultrarechte Politiker erklärt, mit ihm als Präsident werde es keinen Quadratzentimeter indigenes Land mehr geben.