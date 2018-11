Nach Angaben des indischen Militärs ist es am Donnerstag in der Kaschmirregion in Bagdam zu einem Eingriff von Sicherheitskräften gekommen, bei dem zwei Anhänger der militanten Kaschmir-Separatisten ums Leben gekommen sind. Ein Sprecher des Militärs am Donnerstag in Jammu: "Wir haben den Hinweis erhalten, dass in der Nähe eines Dorfes zwei Terroristen seien. Dabei handelte es sich um eine Gruppe, die wir bereits seit einiger Zeit verfolgt haben. Wir vermuten, dass sie für Unruhe bei den anstehenden Wahlen sorgen wollten. Der Hinweis kam von der Polizei von Bagdam. Wir sind sofort hin und haben die zwei Terroristen ausgeschaltet." Immer wieder flammt der Protest von Extremisten, die eine Loslösung Kaschmirs von Indien fordern, in der Region auf. Auch wenn es in den vergangen Jahren zu deutlich weniger gewaltsame Konflikten zwischen Sicherheitskräften der indischen Regierung und den Anhängern von Separatisten gekommen ist.