Die Spuren des verheerenden Tsunamis in Indonesien sind noch überall. Mehrere Küstengebiete der Inseln Java und Sumatra an der Sunda-Straße waren verwüstet worden. Mehr als 400 Todesopfer wurden bislang bestätigt, es gibt zahlreiche Vermisste und mehr als 1500 Verletzte. Tausende Menschen brachten sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit. Es ist unklar, wann und ob die Menschen überhaupt in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können. Kaum etwas ist noch wie früher, die alltäglichsten Dinge wie Wäsche waschen sind nicht mehr selbstverständlich. Im Ort Labuan versucht eine lokale Waschmittelfirma mit einem kostenlosen Wäsche-Service zu helfen. Eine Hilfe, die viele hier gerne annehmen: "Wir haben das Gefühl, dass uns damit sehr geholfen wird. Ich kann in meinem Haus nicht waschen. Es ist zusammengestürzt." Die Angst vor einem neuen Tsunami ist allgegenwärtig. Die Behörden des Landes hoben die Alarmstufe für den Vulkan Anak Krakatau auf die zweithöchste Stufe an. Zudem wurden Piloten angehalten, den Berg weiträumig zu umfliegen. Der Vulkan stößt seit mehreren Tagen Aschewolken und Gesteinsbrocken in den Himmel. Am Wochenende hatte es dort eine Erschütterung gegeben, die zu einem Kollaps des Kraters führte. Dadurch wurden Wellen bis zu einer Höhe von fünf Metern ausgelöst. Die Behörden warnen, der Krater von Anak Krakatau sei weiterhin zerbrechlich. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich von der Küste fernzuhalten. Um die Vulkaninsel herum gilt eine Sperrzone von fünf Kilometern. Den Menschen wurden geraten, im Freien Masken und Brillen zu tragen. Flughäfen sind der Luftfahrtbehörde zufolge nicht betroffen.