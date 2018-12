(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bayerischer Innenminister Joachim Herrmann am Sonntag in Nürnberg: "Wir waren alle entsetzt über die brutalen Messerattacken am Donnerstagabend-Donnerstagnacht. So entsetzt wir darüber waren, so erleichtert bin ich natürlich jetzt über den raschen Fahndungserfolg. Dieser Fahndungserfolg ist eine großartige Leistung der Nürnberger Polizei, des Landeskriminalamts und der Rechtsmedizin. Diese Täterermittlung war natürlich auch sehr wichtig, um vielen Menschen in dieser Stadt, vor allem im Stadtteil Sts Johannis Furcht und Angst vor weiteren Angriffen zu nehmen. Man hat gerade auch gestern-vorgestern gespürt, wie viele Menschen in dieser Stadt und gerade in Johannis natürlich Angst hatten, der Täter läuft immer noch frei herum. Kann das heute Abend, kann das morgen Nacht wieder passieren? Nicht auszudenken, wenn diese Angst vor einem noch auf freiem Fuß sich befindenden Täter über die Weihnachtstage angedauert hätte. Deshalb, an dieser Stelle, ein ganz herzliches Dankeschön an die Nürnberger Polizei, ein Dankeschön für die rasche Reaktion, für den schnellen Aufbau der Sonderkommission Johannis, für die umfassende Ermittlungs- und Fahndungsarbeit, auch unter Einsatz aller personellen und technischen Möglichkeiten."