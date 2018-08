Ältere Arbeitnehmer(>55) - Kündigung & Kündigungsschutz

Ich erhielt eine E-Mail vom Boss über was er mir mit einem Brief mit Kündigung schicken würde. Ich war nicht zu Hause, ich konnte keinen Brief bekommen. Einen Monat später (Ende Juli) wurde mir derselbe Brief in der Box mit dem angekündigten Entlassungsdatum Ende Juni zugesandt. 1. Warum gab es keinen zweiten Versuch, mir einen Brief zur Unterschrift zu schicken? 2. Warum ist der Brief gekommen und darin ist das Datum nicht 6 Monate, sondern 5? 3. Gibt es einen Schutz für Arbeitnehmer ab 55 Jahren, die mehr als 12 Jahre gearbeitet haben? Was kann getan werden?