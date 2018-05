US-Präsident Trump will offenbar in Kürze seine Drohung wahr machen und Importzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU verhängen. Laut Medienberichten könnte es bereits am Donnerstag eine Erklärung geben, einen Tag, bevor die Frist zur Einigung in dem Handelsstreit abläuft. Trump hatte im März Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren angeordnet. Er begründete dies mit dem Schutz der nationalen Sicherheit, die ebenso wie die heimische Branche durch die Importe gefährdet sei. Einige Staaten wurden von den Zöllen jedoch vorläufig ausgenommen, darunter Mitglieder der EU sowie Kanada und Mexiko. Für eine dauerhafte Ausnahmeregelung fordert Trump Zugeständnisse. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der sich am Mittwoch auf der OECD-Konferenz in Paris in die Verhandlungen einschaltete, forderte ein koordiniertes Vorgehen der EU. "Der Handel zwischen Europa und den USA beträgt ungefähr ein Drittel des gesamten Welthandels, und deshalb hat Europa allen Grund, selbstbewusst und konstruktiv an diese Herausforderung heranzugehen. Wir müssen alles vermeiden, was dazu führt, dass Arbeitsplätze gefährdet werden, dass höhere Preise für Verbraucher entstehen. Aber wir müssen auch dann, wenn wir bestimmte Entscheidungen nicht beeinflussen können, bereit sein, darauf die notwendigen Antworten zu geben." Volkswirte befürchten einen Handelskrieg, falls es tatsächlich zu den Zöllen kommt. Die EU-Kommission hat bereits Gegenmaßnahmen in der Schublade. Sie könnte amerikanische Produkte wie Jeans, Harley-Motorräder und Bourbon mit zusätzlichen Zöllen belegen. Trump hat auch Zölle auf ausländische Autos ins Spiel gebracht. Bisher liegt die Einfuhrabgabe für Pkw in die USA bei drei Prozent, während die EU für Wagen aus den USA zehn Prozent aufschlägt.