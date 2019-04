Die führenden Wirtschaftsinstitute rufen das Ende des jahrelangen Konjunkturbooms in Deutschland aus. Für 2019 stampften sie ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes auf 0,8 Prozent ein, nachdem sie im Herbst noch mit 1,9 Prozent gerechnet hatten. Oliver Holtemöller, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH): "Die Gefahr einer ausgeprägten Rezession - also einer Situation, in der wir mehrere Quartale negative Veränderungsraten des Bruttoinlandproduktes beobachten - halten wir jedoch bislang für gering. Jedenfalls so lange, wie sich die politischen Risiken nicht weiter zuspitzen." Risiken sehen die Experten im noch ungelösten Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China. Zudem könnte ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens das Wirtschaftswachstum sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr "deutlich verringern. National bremsten Fachkräftemangel, Lieferengpässe sowie Schwierigkeiten in der Autoindustrie die Konjunktur. Die Gemeinschaftsdiagnose dient der Bundesregierung als Basis für ihre eigenen Prognosen, die wiederum die Grundlage für die Steuerschätzung bilden.