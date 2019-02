Mithilfe dieser Rakete sollen bald Millionen von Menschen Internet empfangen können, die in ländlichen und abgeschotteten Gebieten der Erde leben. In der Wüste mal eben den besten Freund anrufen? Soll bald funktionieren, wenn es nach Flugzeugbauer Airbus und dem US-Telekommunikationsunternehmen OneWeb geht, die am Mittwoch ihr neues Projekt in Französisch-Guayana vorstellten und sechs Internet-Satelliten auf einmal ins All schossen. OneWeb-CEO Adrian Steckel: "In Mexiko gibt es 120 Tausend Schulen ohne Internet-Verbindung. Wenn Sie ein Kind haben, das Teil der modernen Wirtschaft sein und Möglichkeiten haben möchte, muss es mit dem Internet verbunden sein. Das ist keine Wahl mehr, sondern eine Notwendigkeit!" Mit Investorengeldern in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar will OneWeb bis 2021 650 Satelliten gebaut haben. Auch andere Unternehmen wollen das All für den Internetausbau nutzen: Unter anderem arbeitet das amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk bereits an ähnlichen Vorhaben. Richard Branson, Virgin-Gründer und Investor des OneWeb-Projekts: "Einige Menschen werden nicht in der Lage sein, dafür zu zahlen. Aber ich denke, dass wir sehr wettbewerbsfähig sein können, sodass die Preise irgendwann heruntergehen, sodass Schulen Internet bekommen und die Menschen sich verbinden können, die von der Hand im Mund leben. Wenn sie einmal das Internet haben, können sie vielleicht ihr eigenes Geschäft starten und selber wachsen." Die Satelliten sollen auf eine niedrige Erdumlaufbahn von 1200 Kilometern gebracht werden. OneWebb verspricht 3G-, LTE- sowie 5G-Internet. Experten äußerten jedoch Bedenken, dass Funkfrequenzen durch Wetterbedingungen wie Nebel und Wolken beeinflusst werden könnten.