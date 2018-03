HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Frage: Herr Kühnert, warum glauben Sie, dass eine Mehrheit der SPD-Mitglieder mit "Nein" stimmen wird? Ich bin mir nicht sicher, ob eine Mehrheit mit Nein stimmen wird. Aber ich halte es für absolut im Rahmen des Denkbaren, auch nach der Stimmung, die ich aus den letzten Wochen in den vielen Veranstaltungen mitgenommen habe. Es gibt eine riesige Ablehnung in der SPD gegenüber großen Koalitionen. Nicht alle werden die Konsequenz daraus ziehen, deshalb mit "Nein" zu stimmen. Aber die Stimmungslage als solche war sehr sehr deutlich und kann auch für 50 Prozent und mehr reichen, ja." Frage: Was sind die Gründe, die gegen eine Neuauflage der großen Koalition sprechen? Die Gründe liegen weiterhin im Wahlergebnis des letzten Jahres, was eine deutliche Klatsche für Union und SPD war und auch eine Absage an eine erneute Große Koalition. Sie liegen darin, dass diese Parteien in der gemeinsamen Zusammenarbeit jetzt über Jahre an Zustimmung verlieren und zwar mittlerweile in einer Größenordnung, die ich für mindestens problematisch für unsere Demokratie halte. Wir hatten zuletzt Umfragen, da haben Union und SPD zusammen keine Mehrheit mehr überhaupt im deutschen Bundestag gehabt. Da sollte man sich dann schon mal fragen, ob das nicht auch was konkret diesem Regierungsbündnis zu tun hat. Und ich muss außerdem dazu sagen, wenn in den letzten Tagen häufig gesagt wird, große Koalitionen müsse jetzt kommen, weil das für Stabilität und Verlässlichkeit stünde. Ich habe die Regierungzusammenarbeit zuletzt ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Da ist nämlich überhaupt nichts mehr entschieden worden. Es ist vieles aufgeschoben worden. Zu wesentlichen Fragen kann man sich seit Jahren nicht miteinander verständigen. Das ist für mein Dafürhalten das Gegenteil von Stabilität." Frage: Haben Sie die parteiinterne Auseinandersetzung in der SPD als fair empfunden? Es war unbedingt eine faire Auseinandersetzung. Ich habe 25 Veranstaltungen gemacht, die meisten davon mit einem Konterpart von der Pro-GroKo-Seite. Und alle, ausnahmslos alle Veranstaltungen sind in einem sehr freundschaftlichen und inhaltlich fundierten Rahmen abgelaufen. Sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Da gab's viel Lob für und das soll auch die Atmosphäre sein, in der wir so rum oder so rum den Erneuerungsprozess ab Montag angehen. Frage: Werden die Groko-Gegner aus der Partei austreten, wenn die Mitglieder mehrheitlich mit "Ja" abstimmen? Ich hab mir nochmal angeguckt wie das vor vier Jahren gelaufen ist. Damals sind kaum Leute aus der SPD ausgetreten nach der Zustimmung zur großen Koalition. Und ich erlebe auch in den Veranstaltungen der letzten Wochen auf beiden Seiten eine große Einigkeit, dass man danach in der SPD weiterarbeiten muss. Insbesondere übrigens bei den 25000 Menschen, die im Januar eingetreten sind und die geradezu empört zurückweisen, dass sie jetzt mal kurz als Stimmtouristen vorbeigekommen sind, sondern die wollen sich am Erneuerungsprozess beteiligen. Aber klar, es wird auch dann integrierende Maßnahmen geben müssen. Man muss auch ein Signal an die Mitglieder senden, die in der Abstimmung unterlegen waren, dass man sie weiter dabeihaben möchte. Und dass sie eine wichtige Rolle in der Erneuerung miteinnehmen. Da ist die Parteispitze nach Sonntag - egal wie es aussieht - gefragt, entsprechend schnell auf die Mitglieder zuzugehen und zu sagen jawoll, jetzt geht's zusammen weiter und ihr werdet alle gebraucht."