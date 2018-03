Nach Bekanntwerden eines Staatsbesuchs des nordkoranischen Machthabers Kim Jong Un in Peking ist nun ein weiterer Kontakt Kims bekannt geworden. Am Freitag traf er den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, den Deutschen Thomas Bach. Dieser war bereits am Donnerstag nach Pjöngjang gereist. Eine nordkoranische staatliche Nachrichtenagentur gab dieses Foto von Bach, seiner Delegation und eines nordkoreanischen Gesprächspartnern heraus. Bach gab nach dem Treffen mit Kim an, der Machthaber befürworte eine Teilnahme seines Landes an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und 2022 in Peking.