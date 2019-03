Im Zusammenhang mit Anschlägen auf Bahnstrecken in Deutschland ist in Wien ein Iraker festgenommen worden. Der in der österreichischen Hauptstadt wohnende 42-Jährige steht im Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland die Anschläge durchgeführt zu haben. Die Ermittler waren ihm auf die Spur gekommen, nachdem sie umfangreiches Beweismaterial an den Tatorten im bayerischen Allersberg und in Berlin sichergestellt und ausgewertet hatten. Ludwig Waldinger, Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes: "Ja, wir werfen dem 42-Jährigen zum einen vor, in Allersberg zweimal einen Anschlag versucht zu haben. Es war ein Drahtseil am 07.10., das über die Strecke gespannt wurde. Es wurden aber auch Holzteile, die mit Metallteilen verstärkt waren, auf die Gleise aufgebracht, um möglicherweise einen ICE entgleisen zu lassen. Und dann gibt es noch den Tatort in Berlin, wo auch ein Wurfanker mit einem Seil über eine Bahntrasse gelegt wurde." Ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Hintermänner gehabt habe, werde derzeit geprüft, sagt Waldinger: "Der zweite Schwerpunkt, den wir aber auch haben ist: Er ist in Wien wohnhaft, er lebt in Wien, er hat eine Familie in Wien. Warum hat er in Deutschland seine Straftaten begangen? Auch das ist uns noch nicht klar." Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kam es nur aufgrund eines technischen Fehlers nicht zur geplanten Tötung von Menschen. In der Nähe der Tatorte wurden damals Bekennerschreiben in arabischer Sprache gefunden.