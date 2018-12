Die Zeit auf einer Taxifahrt überbrücken, geht mit einem Gespräch oder auch mit dem Smartphone. Ein junger Taxifahrer in der irakischen Stadt Basra bietet seinen Kunden eine Alternative an. Muayad Qassim fährt auch am Sonntag durch die Straßen und gibt seinen Kunden Bücher zum Lesen. Der 20-jährige sehe sein Taxi als fahrende Bibliothek: "Ich liebe es, andere zum Lesen zu bringen und nicht nur mich. Ich hatte immer diese ganzen Bücher dabei, um im stockenden Verkehr zu lesen, oder für die Zeit, wenn ich auf einen Kunden warte." Wer länger als zehn Minuten ein Buch liest, darf es am Ende behalten. Vorausgesetzt das Smartphone bleibt in der Tasche. "Bücher sind ein tolles Geschenk. Leider haben wir das vergessen, die Freude am Lesen und Schreiben. Wir haben das alles vergessen, wegen den jüngsten Entwicklungen - Soziale Medien oder andere Dinge." Um seine Familie finanziell zu unterstützen fährt der Schüler Taxi. In seinem Auto befinden sich immer rund 20 Bücher aus Philosophie, Wissenschaft, Politik oder der Poetik. Die Stadt Basra entwickelte sich in den 70er Jahren zum intellektuellen Zentrum des Landes und brachte einige Autoren und Philosophen hervor.