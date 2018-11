Am Montag soll eine neue Runde von US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Die Vereinigten Staaten wollen auch die Zwangsmaßnahmen wieder in Kraft setzen, die im Zuge des internationalen Atomabkommens Anfang 2016 schrittweise aufgehoben worden waren. Dazu gehört auch ein Ölembargo. Der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei sagte am Samstag im Staatsfernsehen vor Schülern und Studenten, US-Präsident Donald Trump stoße mit jeder Entscheidung weltweit auf Ablehnung. Die USA hätten ihr Ziel nicht erreicht, den Iran wieder zu dominieren wie vor der islamischen Revolution 1979. Vielmehr sei Amerika in den vergangenen 40 Jahren von der Islamischen Republik besiegt worden. "Denjenigen, die einen Kompromiss mit den USA fordern, fehlt es an Gründen. Die USA sind auf dem absteigenden Ast." Die Vereinigten Staaten wollen acht Ländern erlauben, zunächst weiter Öl aus dem Iran zu beziehen. Zu den Hauptimporteuren von iranischem Öl gehören der Irak, Indien, die Türkei, China, Südkorea, Italien und Japan. Durch die in Aussicht gestellten Ausnahmen ließen Marktspekulationen auf Ausfälle iranischer Lieferungen nach. Das setze Händlern zufolge dem Ölpreis zu: US-Rohöl verbilligte sich. Unterdessen gab der Iran die Serienproduktion des im Lande entwickelten Kampfflugzeugs Kosar bekannt. Bei der vom Staatsfernsehen übertragen Feier zum Produktionsstart sagte Verteidigungsminister Amir Hatami, die Luftwaffe werde bald die benötigte Anzahl an Flugzeugen erhalten. Zahlen nannte er nicht. Militärexperten halten es für eine Kopie der amerikanischen F-5 aus den 60er Jahren. Die iranische Luftwaffe verfügt nur über einige Dutzend Kampfflugzeuge. Dabei handelt es sich um russische Modelle oder alte US-Typen, die vor der Revolution von 1979 gekauft wurden.