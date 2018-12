Inmitten wachsender Spannungen mit den USA hat der Iran am Samstag ein neu entwickeltes Kriegsschiff vorgestellt. Der Zerstörer ist staatlichen Medienberichten zufolge mit einer besonderen Technologie ausgestattet, mit der es von Radarsystemen nicht zu erfassen ist. In einer live vom staatlichen Fernsehen übertragenen Zeremonie war zu sehen, wie die "Sarmand" am Stützpunkt der Marineflotte in Bandar Abbas im Persischen Golf in Dienst gestellt wurde. Das Schiff verfügt den Berichten zufolge unter anderem über ein Landedeck für Hubschrauber, Flug- und Luftabwehrkanonen, Boden-Boden- sowie Boden-Luft-Raketen, Torpedos und Technologien zur elektronischen Kriegsführung. US-Präsident Donald Trump hatte das 2015 erzielte Internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Im Zuge dessen wurden von den USA Strafmaßnahmen, die als Teil des Abkommens ausgesetzt waren, wieder eingeführt.