Nach dem schweren Erdbeben hat der Iran die Rettungseinsätze beendet. Das sagte der Chef des medizinischen Notdienstes am Dienstag im staatlichen Fernsehen. Iranische Behörden erklärten, die Wahrscheinlichkeit noch Überlebende zu finden sei sehr gering. Aus Angst vor weiteren Nachbeben verbrachten viele trotz der Kälte die Nacht wieder im Freien. Stromausfälle, Wassermangel und verschüttete Straßen erschwerten die Hilfsbemühungen. Es war das schwerste Erdbeben im Iran seit mehr als einem Jahrzehnt. Staatlichen Medien zufolge kamen mehr als 400 Menschen ums Leben, die Behörden fürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Mehr als 7000 Menschen wurden verletzt. Einige von ihnen wurden am Montag in Krankenhäuser nach Teheran gebracht. "Bei uns gab es weder Strom noch Wasser", sagt dieser Angehörige. Das Beben im Iran und dem benachbarten Irak am Sonntag hatte eine Stärke von 7,3. Es folgten fast 200 Nachbeben.