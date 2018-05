Das Referendum hat begonnen. Seit Freitagmorgen können die Iren darüber abstimmen, ob Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden dürfen. Dabei geht es um den achten Zusatzartikel der Verfassung, der einen Schwangerschaftsabbruch verbietet. Wer gegen das Verbot verstößt, kann mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft werden. Selbst nach einer Vergewaltigung ist in Irland ein Schwangerschaftsabbruch untersagt. Einzige Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot ist, wenn durch die Geburt das Leben der Mutter in Gefahr wäre. Die Wähler sollen nun entscheiden, ob der umstrittene Verfassungszusatz gestrichen werden soll. Das Parlament hätte dann die Möglichkeit, Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche zu legalisieren. "Ich hoffe, dass heute auf Ja entschieden wird. Ich denke, das ist ein sehr schwieriges, kontroverses Thema. Aber ich denke, dass es für die Frauen in Irland das Richtige ist. Es geht um Fürsorge, Mitgefühl, Würde und Sicherheit. Das ist der Grund, warum ich mit Ja stimme." "Ich hoffe auf ein Ja. Für die Zukunft der jungen Mädchen in diesem Land. Und ich bin zuversichtlich, dass es ein Ja wird." In den Umfragen lagen bis zuletzt die Befürworter einer Lockerung vorn, allerdings war ihr Vorsprung geschmolzen. Viele Wähler waren kurz vor der Abstimmung noch unentschieden. In dem katholisch geprägten Land gilt derzeit eines der strengsten Abtreibungsverbote in der EU. Jedes Jahr reisen Tausende Frauen aus Irland für eine Abtreibung ins Ausland. Diejenigen, die gegen eine Liberalisierung argumentieren, führen vor allem das Menschenrecht des ungeborenen Kindes auf Leben an. In Großbritannien, so ihr Argument, sei bei der überwältigenden Mehrheit der Abtreibungen Mutter und Baby gesund. Es gehe also nicht um Härtefälle.