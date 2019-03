Dutzende verbleibende Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats konnten am Samstag in Baghus gesichtet werden, dem letzten Stützpunkt der Miliz in Syrien. Derzeit wird die Enklave der Miliz von den Syrischen Demokratischen Streitkräften umkämpft. Die Streitkräfte werden von den USA unterstützt, und versuchen, so viele Zivilisten wie möglich aus dem Gebiet zu befreien, bevor sie zu einem endgültigen Militärschlag ansetzen. Tausenden Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder von IS-Anhängern, wurde bereits der Weg aus Baghus ermöglicht. Ein Soldat der Streitkräfte erklärt, dass sie versuchen Menschen vor allem nach Sonnenuntergang aus dem Gebiet zu bringen. Sie werden kontrolliert und dann größtenteils in ein nördlich gelegenes Flüchtlingscamp gebracht, das jedoch längst überfüllt sein soll. Unter den Geflüchteten befindet sich auch Salwa Sayed al-Omar, die jahrelang vom Islamischen Staat gefangen gehalten wurde. In der Wüste, unweit von Baghus, vertraute sie Reportern ihre Geschichte an, und beschrieb wie Anhänger des IS ihre Gefangenen wie Sklaven verkauften oder für sexuelle Dienste einander ausliehen. Jesiden, Salwa Sayed al-Omar, wurden von Kämpfern des Islamischen Staat besonders verfolgt, da sie bei der Miliz als Teufelsanbeter gelten. Die Verbrechen, die der IS an den Jesiden begangen hat, wurden von den vereinten Nationen als Genozid eingestuft.