Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat hat die Verantwortung für einen Anschlag auf die libysche Wahlkommission übernommen. Dabei waren am Mittwoch mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden stürmte eine Gruppe von Bewaffneten - darunter Selbstmordattentäter - das Gebäude der Kommission in Ghut al-Schaal im Westen von Tripolis und lieferte sich ein Feuergefecht mit Sicherheitskräften. Es war der erste derartige Anschlag in der libyschen Hauptstadt seit Jahren. Unter der Vermittlung der Vereinten Nationen sollen bis Ende 2018 Wahlen in dem nordafrikanischen Land organisiert werden, das nach dem Sturz von Machthaber Muammar Gaddafi in einen Bürgerkrieg gestürzt wurde.