Urteilsspruch am Mittwoch in München: Ein Untersützer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) wurde hier am Oberlandesgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 22-jährigen, türkischen Staatsangehörigen Salih Hilmi U. vorgeworfen, im Internet Kontakt zu Mitgliedern des IS gehabt zu haben und ihre Onlineaktivitäten unterstützt zu haben. Nach dem Urteil sagte Oberstaatsanwalt Andreas Franck: O-TON ANDREAS FRANCK, OBERSTAATSANWALT („Also das Urteil ist antragsgemäß insoweit als hier ausgesprochen wurde 'Die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung', konkret des IS, Gewaltdarstellung durch das Versenden von grausamen Hinrichtungsvideos und die Verbreitung auch des IS-Logos. Das hatte ich beantragt und da deckt sich insofern das Urteil mit meinem Antrag. Ich hatte abweichend von dem jetzigen Urteilsausspruch eine Jugendstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten beantragt, die ich nach wie vor auch für angemessen halte. Das Gericht hat hier ausgesprochen eine Jugendstrafe, insofern ist das antragsgemäß.") Der Verteidiger Hermann Christoph Kühn sagte, sein Mandant habe sich gegenüber den Behörden von Anfang an kooperativ gezeigt: O-TON VERTEIDIGER HERMANN CHRISTOPH KÜHN („Ich denke, es ist ein maßvolles Urteil, das der Senat gefällt hat. Man kann sich sicherlich über verschiedene rechtliche Aspekte unterhalten, aber im Ergebnis, und das ist für meinen Mandaten von größter Bedeutung, wird es ihm ermöglichen, wie der Senatsvorsitzende sagte, ein rechtschaffendes Leben zu führen. Er ist auch auf dem Weg dazu. Er wird seine Ausbildung anschließen und er hat dadurch, dass Jugendstrafrecht angewendet worden ist, auch keine großen Steine im Weg zu befürchten.") Der Angeklagte soll im Jahr 2015 via Facebook mehrfach mit IS-Extremisten in Syrien bzw. Irak in Kontakt getreten sein und ihnen im Fall von Accountsperrungen durch Facebook neue Accounts erstellt haben. Dazu kommt laut Anklage das Versenden von Propagandavideos des IS von Hinrichtungen, Enthauptungen und Verbrennungen.