Acht Jahre nach dem Erscheinen seines ersten Buches und Bestsellers "Deutschland schafft sich ab" hat Thilo Sarazzin am Donnerstag in Berlin ein Buch vorgestellt, das mit Sicherheit wieder für Schlagzeilen sorgen wird. Dafür wird schon allein der provokante Titel sorgen: "Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht." "Nimmt man den Koran auch nur einigermaßen beim Wort, so ist der Islam beim besten Willen keine Religion des Friedens und der Toleranz, sondern eine Gewaltideologie, die im Gewand einer Religion daherkommt." Sarazzin, der von 2002 bis 2009 Finanzsenator in Berlin war, übt heftige Kritik am Islam: Fehlende Trennung von Staat und Kirche, schwach ausgeprägte Bildung, Unterdrückung der Frau, religiöser Fundamentalismus. Die - so wörtlich - demografische Explosion in den islamischen Ländern stelle für den Westen eine große Gefahr dar, so Sarrazin weiter. "Weil aber die islamische Welt wegen der durch den Islam, der verursachten Rückständigkeit, weitaus fruchtbarer ist als die westliche Welt, und das gilt auch für die Muslime im westlichen Abendland, ist die im Islam innenwohnende, demografische Sprengkraft, über Kriege und über Einwanderungsdruck gleichzeitig eine Bedrohung für die Zukunft und für die Stabilität der westlichen Welt." Man müsse verhindern, dass sich das demokratische Gewicht der Muslime in Deutschland und Europa weiterhin durch Einwanderung und Geburtenreichtum kontinuierlich verstärke, so Sarrazin. Deshalb müsse man die Einwanderung von Muslimen unterbinden und falsche Anreize im Sozialsystem beseitigen. Darauf hätte er schon früher hingewiesen: "Ich bin fest überzeugt, hätte man in der Politik meine damaligen Analysen intensiver studiert, beispielsweise auch mal gelesen, dann wäre es meiner eigenen Partei besser ergangen. Es gebe keine AfD im Deutschen Bundestag." Bei der SPD löste Sarrazin mit seinem Buch Kritik aus. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von absurden Thesen, die mit sozialdemokratischen Positionen nicht zu tun hätten. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühner sprach sich für ein neues Parteiausschlussverfahren gegen Sarrazin aus. Sarrazin erklärte dagegen, er fühle sich in der SPD nach wie vor gut aufgehoben.