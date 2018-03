Vertreter islamischer Religionsgemeinschaften haben nach den Anschlägen auf Moscheeen mehr Solidarität von Politik und Gesellschaft in Deutschland gefordert: Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, sagte am Donnerstag in der Bundespressekonferenz: "Man kann es nicht oft genug betonen: Ein Übergriff, ein Anschlag auf ein Gotteshaus - egal, ob es eine Synagoge, eine Kirche oder eine Moschee oder einen Tempel ist, ist ein Anschlag auf unsere Demokratie, auf unser Land und auf unsere freiheitliche Gesellschaft. Und wenn Moscheen brennen in unserem Land, dann brennt in erster Linie brennt unser Land". In den letzten Wochen war es in ganz Deutschland zu Anschlägen auf Moscheen und türkische Einrichtungen gekommen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Bei den islamischen Vebänden vermutet man, die Kämpfe im Norden Syriens könnten eine mögliche Ursache für die Anschläg sein. Die Anwesenden Vertreter wünschten sich mehr Zusammenarbeit zwischen muslimischen Institutionen und deutschen Behörden.