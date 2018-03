Das israelische Militär hat sich formell zu der Zerstörung eines mutmaßlichen, syrischen Atomkraftwerks vor mehr als zehn Jahren bekannt. Es wurden Fotos und Videoaufnahmen veröffentlicht, die die Zerstörung der Al-Kubar-Anlage nahe Deir-al-Sor zeigen sollen. Militärchef Gadi Eizencot erklärte am Mittwoch, dass die Botschaft des Luftangriffs auf den Kernreaktor im Jahr 2007 lauten würde, dass der Staat Israel nicht die Entstehung von Fähigkeiten zulassen wird, die die Existenz Israels bedrohen. Das sei 2007 so gewesen und das bliebe heute sowie auch in naher und ferner Zukunft die Botschaft. Syrien hatte Berichte über den Bau eines Kernkraftwerks stets zurückgewiesen. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte dagegen erklärt, dass es sich bei der Anlage "sehr wahrscheinlich" um einen Reaktor gehandelt habe.