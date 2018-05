Die israelische Luftabwehr hat nach Militärangaben zahlreiche Granaten abgefangen, die am Dienstag vom Gazastreifen aus auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden, hier Aufnahmen von Gaza-Stadt aus. Die Armee sprach von einer Salve aus 25 Werfergranaten. Die meisten seien vom Luftabwehrsystem Iron Dome gestoppt worden. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten war durch Sirenen vor dem Angriff gewarnt worden. Die Spannungen zwischen Israel und dem von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Am Montag wurde ein Hamas-Kämpfer durch einen israelischen Panzer an einem Grenzposten erschossen. Zwei weitere Hamas-Kämpfer wurden bei dem Versuch gefasst, nach Israel einzudringen. In den Wochen zuvor hatte es zahlreiche Massendemonstrationen an der Grenze gegeben. Dabei versuchte die israelische Armee unter Einsatz von scharfer Munition, Grenzdurchbrüche zu verhindern. Mindestens 116 Palästinenser wurden dabei getötet und Tausende verletzt. Gegen Israel wurde deshalb der Vorwurf unangemessener Gewaltanwendung erhoben. Die israelische Regierung beschuldigte die Hamas, sie habe die Zwischenfälle provoziert, was diese zurückweist.