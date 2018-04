Am Mittwochabend haben bei einer zentralen Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Staates Israel begonnen. Unter anderem wurden auch Fackeln von Ministerpräsident Netanjahu entzündet. Er sagte, der Tag bedeute 70 Jahre Frieden, 70 Jahre Demokratie, 70 Jahre Besserung der Welt. Unabhängigkeit bedeute indes auch die Fähigkeit zur Selbstverteidigung. Alles dreht sich bei diesem Jubiläum also um die die 70. Daher sollen die Feiern 70 Stunden bis zum Samstagabend dauern. Und es gibt unter anderem auch Partys auf insgesamt 70 Kilometern Strand, Straßenfeste in Tel Aviv und Jerusalem sowie Feuerwerke. Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Das Land feiert seine Unabhängigkeit aber nach dem jüdischen Kalender - darum begannen die Feiern dieses Jahr schon am Abend des 18. April.