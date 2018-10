Das israelische Militär hat in der Nacht Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardiert. Israel reagierte damit auf Angriffe einer palästinensischen Extremistengruppe. Nach dem Tod von vier Palästinensern am Freitag bei Protesten an der Grenze hatten Extremisten mehr als 30 Raketen Richtung Israel abgefeuert. Die Gruppe hat jetzt einen Stopp ihrer Raketenangriffe auf Israel angekündigt. Die Feuerpause solle ab sofort gelten und sei auf Vermittlung Ägyptens zustande gekommen, sagte ein Sprecher des Islamischen Dschihad am Samstag. Die Gruppe werde sich daran halten, wenn Israel das gleiche tue. Seit März protestieren jede Woche Palästinenser an der Grenze zu Israel gegen die Blockade des Gazastreifens und fordern die Rückgabe besetzter Gebiete. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben bislang über 200 Bewohner des Palästinensergebiets getötet. Ein israelischer Soldat wurde von einem palästinensischen Heckenschützen erschossen. Israel wirft den Demonstranten die Verletzung der Grenze und Angriffe auf Soldaten vor.