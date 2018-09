ISS an Kanzleramt, ISS an Kanzleramt - per Liveschalte haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Astronaut Alexander Gerst am Donnerstag unterhalten. Die Themen reichten von Umweltschutz bis Krebsforschung: "Wir können zum Beispiel Krebszellen und Immunzellen gut erforschen hier oben, weil die in der Schwerelosigkeit dreidimensional wachsen, nicht zweidimensional wie in der Petrischale im Labor auf der Erde. Und dieses dreidimensionale Wachstum, das ist einem Körper sehr viel ähnlicher. Das heißt, Chirurgen können zum Beispiel Medikamente besser testen als auf der Erde." "Das ist das, was mich am meisten geprägt hat, dass man von hier oben ganz deutlich erkennen kann, wie wichtig wir Menschen für das Universum sind, nämlich gar nicht. Das Universum kümmert sich nicht um uns. Wir haben nur eine Möglichkeit, uns selbst zu schützen, und das ist eben, auf unsere Erde aufzupassen. Das ist ganz klar von hier oben. Und es ist auch erschreckend, ja, zerbrechlich, wenn man die von hier oben sieht." Die Liveschalte fand im Rahmen ein Ehrung für die Aktion „Jugend forscht" statt. Dabei zeichnet die Bundeskanzlerin jedes Jahr Nachwuchsforscher aus.