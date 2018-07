Auch weit, weit, weit, weit entfernt von der Heimat muss er nicht auf sie verzichten. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat am Donnerstag von der ISS aus mit Einwohnern seiner Heimatstadt Künzelsau gesprochen, die einen besonderen Gruß ins All sendeten. Per Live-Schalte konnten die Künzelsauer einen Blick auf den berühmten Sohn ihrer Stadt werfen. Und der Geophysiker Gerst zeigte den Menschen in seiner baden-württembergischen Geburtsstadt, was er unter anderem mit auf die ISS genomen hatte. "Und für all die, die es noch nicht wissen: das ist ein Ur-Künzelsauer, eine Versteinerung aus dem Kochertal, die symbolisch hier mit mir zur Raumstation fliegt und, das kann ich Ihnen versprechen, auch irgendwann wieder mit zurückkommt." Die Menschen ins Künzelsau fanden's toll. "Wir sind extra aus Berlin gekommen und wollten das einfach mal live erleben. Ich bin gebürtig aus Hohenlohe und es war mal toll, in der Heimat so einen netten Landsmann live aus dem All zu erleben." "Ich bin Künzelsauer, ich bin ein Fan von Astro-Alex und ich bin das zweite Mal beim Live-Call dabei. Da ist es ein Muss als Hohenloher dabei zu sein." "Weil es einfach ein besonderes Ereignis ist, einen deutschen Astronauten auf der ISS zu haben. Und wenn die Gelegenheit da ist, direkt mit ihm zu kommunizieren, das ist einfach grandios." Gersts zweiter Aufenthalt im All begann Anfang Juni dieses Jahres und soll im Dezember zu Ende gehen.