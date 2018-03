Der Dax verlor zu Handelsbeginn am Montag zwar 0,7 Prozent auf 11 837 Punkte. Im weiteren Verlauf des Vormittags drehte das Frankfurter Börsenbarometer aber ins Plus. Das Ja der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag und einem erneuten Regierungsbündnis mit der Union, wurde hier nur zur Kenntnis genommen. Die Anleger hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Nach der Parlamentswahl in Italien erwarteten Experten eine langwierige Regierungsbildung. Euro-kritische Parteien legten deutlich zu. Ganz so schlimm, wie erwartet, sei es aber nicht gekommen, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank. "Die Märkte haben in der Tat etwas erleichtert reagiert. Und zwar einfach deshalb, weil es hier zwar zu einer schwierigen Regierungsbildung kommt, aber diese wiederum auch keine klare Richtlinie vorgibt. Und viele hatten ja befürchtet, dass es eine Wahl gegen die EU wäre, gegen den Euro wäre. Das hat in dieser Form zumindest nicht stattgefunden. Und damit gibt es hier ein mehr oder weniger Gleichgewicht, das die Märkte zumindest ein Stück weit beruhigt." Beunruhigend ist dagegen weiterhin die Aussicht auf einen weltweiten Handelskrieg. US-Präsident Donald Trump droht mit Strafzöllen auf diverse EU-Produkte: "Dass er sich damit ins eigene Fleisch schneidet, das scheint ihm nicht klar zu sein. Und in der Tat läuft aktuell alles auf eine Wirtschaftsauseinandersetzung Amerikas mit dem Rest der Welt zu. Und ich sehe momentan nicht, wie so etwas deeskaliert werden kann. Aber bei Donald Trump kann man sich nicht sicher sein. Er ist jederzeit trotz allem in der Lage, eine 180-Grad-Wende zu machen. Wenngleich sie aktuell nicht besonders wahrscheinlich ist." US-Präsident Donald Trump nahm nach der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte nun auch die europäischen Autobauer ins Visier und drohte damit, ihre Exporte in die USA mit hohen Abgaben zu belasten. Damit ist die Furcht vor einem "ernsthaften Handelskrieg" gestiegen. Bereits am Freitag hatte der Dax deswegen 2,3 Prozent verloren.