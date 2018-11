Die italienische Regierung gibt im Haushaltsstreit mit der Europäischen Union nicht nach. Italien halte an seinem Plan für eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent im kommenden Jahr fest, erklärte Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini am Dienstagabend nach einer Kabinettssitzung. Die EU-Kommission hatte Italien aufgefordert, seine Haushaltspläne zu korrigieren. Diese weisen ein viel höheres Defizit aus, als es den EU-Regeln entspricht. Gemessen an seiner Schuldenquote ist Italien nach Griechenland das am höchsten verschuldete Euro-Land. Dennoch will die Regierung in Rom das Wirtschaftswachstum unter anderem mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben ankurbeln. Eine Haltung, die auch viele Menschen in Rom teilen. O-TON ARTURO, RÖMER: "Sind wir ein souveräner Staat oder nicht? Oder können wir unser Schicksal nicht selbst bestimmen? Wir sind natürlich ein Teil des europäischen Kontextes, aber nach acht Jahren hat uns dieser Kontext zu diesen Ergebnissen geführt. Dürfen wir versuchen, die Dinge zu ändern?" O-TON FRANCESCO, RÖMER: "Ich denke, Italien ist ein sehr wichtiges Land und Europa kann es sich nicht leisten, es sinken zu lassen. Italien wird gerettet werden, so war es schon immer, genau wie Griechenland. Ich habe keine Angst." O-TON ANTONIO VASSALLO, RÖMER: "Natürlich, als Mitglieder EU und eines der Gründungsmitglieder, muss Italien bestimmte Regeln akzeptieren. Aber Italien hat auch eine gewisse Autonomie und muss versuchen, hier Probleme zu lösen, die die EU nicht löst." Wirtschaftsfachleute befürchten, dass Italien Europa in eine neue Schuldenkrise stürzen könnte. Wenn die Zinsen für italienische Staatsanleihen weiter steigen, wird es für Italien schwieriger, sich am Markt zu refinanzieren. Im schlimmsten Falle droht dann die Zahlungsunfähigkeit. Da Italien eine große Volkswirtschaft ist, könnte es nach Ansicht von Experten nicht vom europäischen Stabilitätsmechanismus gerettet werden.